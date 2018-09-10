SPOR

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin sakatlığı yeniden nüksedebilir

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.09.2018 08:26 | Son Güncelleme

Soldado’yu fizik gücü yetersiz diye Avrupa kadrosuna yazmayan Cocu, Ekici’yi ise sakatlanma riskini en aza indirgemek için listeye eklemedi.

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin sakatlığı yeniden nüksedebilir

Sarı-lacivertli ekipte 23 kişilik Avrupa kadrosuna dahil edilmeyen isimlerden biri de Mehmet Ekici.

Tıpkı Soldado gibi Ekici'nin de listede yer almaması çok konuşulmuştu. Ancak Phillip Cocu'nun yetenekli futbolcuyu Avrupa'nın dışında bırakmasının haklı bir gerekçesi var. Soldado'yu fizik gücü yetersiz diye kadroya yazmayan Hollandalı teknik direktörün, Ekici'yi ise sakatlıktan korumak istediği ortaya çıktı. Kulübün sağlık heyetinin Ekici için Cocu'yu, "Yoğun maç temposunda eski sakatlığı nüksedebilir" uyardığı belirlendi. Tecrübeli futbolcu, geçen sezonun çoğunu sakatlığı nedeniyle tedaviyle geçirmişti. (FOTOMAÇ)

PARTNERKorkunç senaryo! Git gide büyüyecekKorkunç senaryo! Git gide büyüyecek
Fenerbahçe'de Phillip Cocu'ya izin tepkisiFenerbahçe'de Phillip Cocu'ya izin tepkisi
Fenerbahçe'ye borç şoku! 800 milyon Euro...Fenerbahçe'ye borç şoku! 800 milyon Euro...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe mehmet ekici Cocu

En Çok Okunan Haberler

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Süper Lig'de en çok maaş alan yerli futbolcular

Süper Lig'de en çok maaş alan yerli futbolcular

Peter Crouch, Ronaldo'yla ilgili anlattığı hikaye ile gündeme oturdu

Peter Crouch, Ronaldo'yla ilgili anlattığı hikaye ile gündeme oturdu

Burak Yılmaz: Hak ettiğim, kendi paramı talep ediyor!

Burak Yılmaz: Hak ettiğim, kendi paramı talep ediyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin sakatlığı yeniden nüksedebilir

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin sakatlığı yeniden nüksedebilir

Fenerbahçe'de Phillip Cocu'ya izin tepkisi

Fenerbahçe'de Phillip Cocu'ya izin tepkisi

Fenerbahçe'ye borç şoku! 800 milyon Euro...

Fenerbahçe'ye borç şoku! 800 milyon Euro...

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel Harun Tekin ve Berke Özer'e taktik verecek

Fenerbahçe'de Volkan Demirel Harun Tekin ve Berke Özer'e taktik verecek

Fenerbahçe'den Dirk Kuyt hamlesi

Fenerbahçe'den Dirk Kuyt hamlesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.