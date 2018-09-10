Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin sakatlığı yeniden nüksedebilir

Sarı-lacivertli ekipte 23 kişilik Avrupa kadrosuna dahil edilmeyen isimlerden biri de Mehmet Ekici.

Tıpkı Soldado gibi Ekici'nin de listede yer almaması çok konuşulmuştu. Ancak Phillip Cocu'nun yetenekli futbolcuyu Avrupa'nın dışında bırakmasının haklı bir gerekçesi var. Soldado'yu fizik gücü yetersiz diye kadroya yazmayan Hollandalı teknik direktörün, Ekici'yi ise sakatlıktan korumak istediği ortaya çıktı. Kulübün sağlık heyetinin Ekici için Cocu'yu, "Yoğun maç temposunda eski sakatlığı nüksedebilir" uyardığı belirlendi. Tecrübeli futbolcu, geçen sezonun çoğunu sakatlığı nedeniyle tedaviyle geçirmişti. (FOTOMAÇ)

