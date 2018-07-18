Fenerbahçe'de Mehmet Ekici yine sakatlandı

Geçtiğimiz sezonun müzmin sakatı olan Mehmet Ekici, yeni sezon öncesi de şanssızlık yaşadı. Ağır idman temposunu kaldıramayan başarılı orta saha oyuncusu adalesindeki ağrılarının artması nedeniyle son iki günde antrenmanlara katılamadı. Ekici’nin bugünkü Fulham mücadelesinde oynaması beklenmiyor. (FANATİK)
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