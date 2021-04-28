SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Mesut Özil, 56 gün sonra forma giyebilir

Fenerbahçe'de Mesut Özil, 56 gün sonra forma giyebilir

28.04.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, Emre Belözoğlu'ndan şans bekliyor.

Fenerbahçe'de Mesut Özil, 56 gün sonra forma giyebilir

Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında perşembe günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

772

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde 56 gün sonra sarı-lacivertli formayla maça çıkacak.

Mesut Özil, son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart tarihinde Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Yıldız futbolcu, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

(SPORX)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Fenerbahçe'ye sürpriz golcüFenerbahçe'ye sürpriz golcü
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Alanyaspor Mesut Özil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 12 yorum
dönsün dönsün puhahahaaa
kral
yahu bu adamı bu sezon almayın kadroya seneye başlasın

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ'da ağır hasarlı evde bulunan tarihi tahıl ambarı koruma altına alındı

Elazığ'da ağır hasarlı evde bulunan tarihi tahıl ambarı koruma altına alındı

Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 139 ülkeye 1,4 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 139 ülkeye 1,4 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Bitlis İHH İnsani Yardım Derneği gönüllüleri ramazanda yetimleri unutmadı

Bitlis İHH İnsani Yardım Derneği gönüllüleri ramazanda yetimleri unutmadı

Şanlıurfa'da sahte barkodlu çuvallarda 22 ton gübre ele geçirildi

Şanlıurfa'da sahte barkodlu çuvallarda 22 ton gübre ele geçirildi

Turkcell Stajcell'de 2021 başvuruları başladı

Turkcell Stajcell'de 2021 başvuruları başladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kadiköy'de gergin anlar

Kadiköy'de gergin anlar

Yılmaz Vural'dan duygusal anlar! Göz yaşlarını tutamadı...

Yılmaz Vural'dan duygusal anlar! Göz yaşlarını tutamadı...

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.