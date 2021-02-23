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Fenerbahçe'de Mesut Özil çıkmazı! Trabzonspor maçında ilk 11 mi?

23.02.2021 09:32 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Mesut Özil çıkmazı! Trabzonspor maçında ilk 11 mi?

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, ikinci kez 11'de yer aldığı Göztepe maçında skora katkı veremedi.

F.Bahçe'nin flaş transferi Mesut Özil, ikinci kez 11'de yer aldığı Göztepe maçında skora katkı sağlayamadı. Mesut, 4 kez anahtar pas denerken arkadaşlarını gollük pozisyonla buluşturamadı. Ayrıca yıldız futbolcunun fiziksel olarak ciddi eksiklerinin bulunduğu gözlemlendi.

Bu performans sonrasında Mesut'un Trabzonspor'a karşı 11 başlayıp başlamayacağı tartışma konusu oldu. Henüz istenilen fiziksel seviyeye gelemeyen 32 yaşındaki oyuncunun mücadele dozu yüksek geçecek maçta takıma ne katkı vereceği merak konusu.

ŞUBAT SENDROMU!

Kanarya hem bu sezon hem de geçtiğimiz sezon şubat ayında kötü sonuçlar aldı. Bu sezon Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e elenen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de sahasında Galatasaray ile Göztepe'ye mağlup oldu. F.Bahçe, geçtiğimiz sezon ise şubat ayında oynadığı 5 maçta Trabzonspor, Ankaragücü ve Galatasaray'a yenilmiş, Alanya ve Antalyaspor ile de berabere kalarak toplam 13 puan kaybetmişti.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
Biz bu adamın bitik olduğunu söykedik ama bizi kıskançlıkla suçladılar, Falcao neyse Mesutda o
mesut bu takım da top mu oynar.Koca mesut firikiklerin başına bile geçemiyo.Topun başında oluyo 3 4 kişi.Caner fırsat mı verir.
mesut oynarsa fb yenilir

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