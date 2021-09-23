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Fenerbahçe'de Mesut Özil'e iki talip! Görüşme tarihi bile belli

23.09.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de şu ana kadar aradığını bulamayan Mesut Özil ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerdeki performansıyla zaman zaman tartışılan 32 yaşındaki futbolcuya transferde iki kulübün talip olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de Mesut Özil'e iki talip! Görüşme tarihi bile belli

Yıldız futbolcuyu isteyen iki kulübün, devre arasında Fenerbahçe ile temasa geçeceği belirtildi.

Sezonun Fenerbahçe adına tartışılan isimlerinden biri olan Mesut Özil için ABD iddiaları çoğalıyor. İsmi son zamanlarda sık sık MLS takımları ile anılan yıldız futbolcuyu isteyen takımların New York Red Bull ve Inter Miami olduğu belirtiliyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN 10 OCAK BEKLLENİYOR

Takvim'in haberine göre, iki kulübün devre arasında hem Fenerbahçe hem de Mesut Özil ile temasa geçmesi bekleniyor. MLS'te kış transfer dönemi 10 Ocak'ta açılacak ve 15 Şubat tarihinde sona erecek.

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TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEK

Mesut'un Fenerbahçe'de mutlu olduğu ancak iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacağı belirlendi. Yıldız futbolcu 7 resmi maçta forma giyerken 2 gol attı ve 1 asist kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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