Fenerbahçe'de Mesut Özil'in sonunu getiren fotoğraf! Olay sözler...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etmiş ve taraftarlarını sevince boğmuştu. Sarı - lacivertli taraftarlar; bir yandan takımlarının yükselişini kutlarken, bir yandan da kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın takımdaki geleceklerini merak ediyordu.

Fenerbahçe, Süper Lig'de son 10 maçta aldığı 9 galibiyetle çıkışını sürdürdü. Sarı - lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde oynanan futbolla son haftalara damgasını vurmuştu.

KADRO DIŞI KALMIŞLARDI

Kartal, 30. haftada oynanan İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasında Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılması gerektiğini yönetime iletmiş ve sarı - lacivertli kurmaylar, deneyimli teknik direktörün bu kararını gerçekleştirerek iki yıldızı kadro dışı bırakmıştı.

İSMAİL KARTAL'IN KARARI

İki ismin kadroda yer almadığı 4 maçı da kazanan Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan konusundaki tüm karar İsmail Kartal'a bırakıldı. Tecrübeli çalıştırıcının takımın havasının bozulmasını istemediği için Özil ve Tufan'ın affını veto ettiği öğrenildi.

"KONU GEREKSİZ YERE UZADI"

Takımdan ayrı şekilde çalışmalarını sürdüren ve kendisini formda tutmak isteyen Mesut Özil'in yakın çevresine, "Mesut'un, "Bu konu gereksiz yere uzadı. Bu şekilde yok sayılmak beni çok üzüyor. Büyük bir hayal kırıklığı ve kırgınlık yaşıyorum." şeklinde dert yandığı aktarıldı.

İRFAN CAN'IN PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRMIŞTI

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz akşam Mesut Özil'in evine Ozan Tufan'la birlikte gitmiş ve bu buluşmayı sosyal medya hesabından, "Davetin için teşekkürler abicim" notuyla paylaşmıştı.

Sosyal medyada gündem olan fotoğrafın ardından Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın takıma geri döneceği iddiaları gündeme gelmişti.

ÖZİL'İN MENAJERİ, İSTANBUL'A GELDİ

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, oyuncunun durumunu görüşmek için İstanbul'a geldi. Görüşmeden yeni bir gelişme çıkmayınca Özil tarafı beklemeye geçti.



