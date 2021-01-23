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Fenerbahçe'de Mesut Özil'in test sonucu negatif

23.01.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Mesut Özil'in test sonucu negatif

Fenerbahçe'de yeni transfer Mesut Özil'in ilk koronavirüs testi negatif çıktı. Koç, Mesut Özil ile salı ya da çarşamba günü resmi imzaların atılacağını belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'in koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Mesut Özil'e pazar günü de bir test yapılacağını ifade eden Ali Koç, Özil'in yarınki testinin negatif çıkması durumunda akşamki takım antrenmanında yer alacağını açıkladı.

Mesut Özil transferi hakkında konuşan Ali Koç, "Mesut Özil'in çok büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum. Fenerbahçe, Mesut Özil'e dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu gösterme fırsatını sundu. Fenerbahçe, Mesut Özil transferiyle birlikte bir kez daha adını tüm dünyaya en güçlü şekilde duyurdu" dedi.


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