Fenerbahçe'de "Mesut Özil" şoku! Ayrılalı yıllar oldu ama ortaya atılan iddia öyle böyle değil...

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin 2021 yılında büyük umutlarla ve görkemli bir törenle kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mesut Özil'in, kulüpten ayrılmasının üzerinden uzun süre geçmesine rağmen Sarı-Lacivertli takıma mali yük olmaya devam ettiği iddia edildi.

"HALA ÖDEME YAPILIYOR"

Ünlü spor muhabiri Sercan Hamzaoğlu, Fenerbahçe'nin mali yapısı ve transfer gündemine dair yaptığı değerlendirmelerde çok çarpıcı bir detayı paylaştı. Hamzaoğlu, Sarı-Lacivertli kulübün, futbolu bırakan ve takımdan olaylı bir şekilde ayrılan Mesut Özil'e hala ödeme yaptığını açıkladı.

BİTMEYEN "RÜYA"NIN FATURASI

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilen ve ardından Başakşehir'e giden, sonrasında ise futbolu bırakan Mesut Özil'in, fesih şartları gereği alacaklarının taksitlendirilerek ödenmeye devam ettiği belirtiliyor.

Hamzaoğlu'nun bu iddiası, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekerken, kulübün geçmiş dönemden kalan bu borç yükünün transfer limitlerini ve nakit akışını nasıl etkilediği tartışma konusu oldu.