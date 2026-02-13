SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de "Mesut Özil" şoku! Ayrılalı yıllar oldu ama ortaya atılan iddia öyle böyle değil...

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Sarı-Lacivertli camiada Mesut Özil iddiası gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe'nin, olaylı şekilde yollarını ayırdığı ve şu an futbolu bırakmış olan dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'e hala ödeme yaptığı iddia edildi. İşte bitmeyen sözleşmenin detayları...

Fenerbahçe'de "Mesut Özil" şoku! Ayrılalı yıllar oldu ama ortaya atılan iddia öyle böyle değil...
Emre Şen

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin 2021 yılında büyük umutlarla ve görkemli bir törenle kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mesut Özil'in, kulüpten ayrılmasının üzerinden uzun süre geçmesine rağmen Sarı-Lacivertli takıma mali yük olmaya devam ettiği iddia edildi.

"HALA ÖDEME YAPILIYOR"

Fenerbahçe de "Mesut Özil" şoku! Ayrılalı yıllar oldu ama ortaya atılan iddia öyle böyle değil... 1

Ünlü spor muhabiri Sercan Hamzaoğlu, Fenerbahçe'nin mali yapısı ve transfer gündemine dair yaptığı değerlendirmelerde çok çarpıcı bir detayı paylaştı. Hamzaoğlu, Sarı-Lacivertli kulübün, futbolu bırakan ve takımdan olaylı bir şekilde ayrılan Mesut Özil'e hala ödeme yaptığını açıkladı.

BİTMEYEN "RÜYA"NIN FATURASI

Fenerbahçe de "Mesut Özil" şoku! Ayrılalı yıllar oldu ama ortaya atılan iddia öyle böyle değil... 2

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilen ve ardından Başakşehir'e giden, sonrasında ise futbolu bırakan Mesut Özil'in, fesih şartları gereği alacaklarının taksitlendirilerek ödenmeye devam ettiği belirtiliyor.

Hamzaoğlu'nun bu iddiası, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekerken, kulübün geçmiş dönemden kalan bu borç yükünün transfer limitlerini ve nakit akışını nasıl etkilediği tartışma konusu oldu.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da ''Uğurcan Duvarı''nı geçebilen yokGalatasaray'da ''Uğurcan Duvarı''nı geçebilen yok
Ali Sami Yen'de taht el değiştirdi! Mauro Icardi tarih yazdı: Burak Yılmaz'ı solladıAli Sami Yen'de taht el değiştirdi! Mauro Icardi tarih yazdı: Burak Yılmaz'ı solladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mesut Özil haberler fenerbahçe son dakika transfer haberleri transfer haberleri son dakika transfer haberi son dakika transfer haberi fenerbahçe Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

'Bu yıl para koruma yılı' İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Batarsınız"

'Bu yıl para koruma yılı' İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Batarsınız"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.