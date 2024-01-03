Fenerbahçe'de Miha Zajc ile yollar ayrılıyor! İstanbul'da mutlu olan yıldız oyuncu yine İstanbul ekibiyle anlaşmak üzere...

Fenerbahçe'de Zajc'ın kariyeri sona eriyor. Bu sezon istediği forma şansını bulamayan ve ilk 11'de oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Sloven oyuncunun devre arasında ayrılacağı öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR VE KARAGÜMRÜK ZAJC'A TALİP OLDU

RAMS Başakşehir ve Fatih Karagümrük ile adı anılan yıldız oyuncunun İstanbul'dan ayrılmak istememesi sebebiyle bu iki takımdan birine imza atacağı kesinleşti. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 12 maça çıkabilen Zajc 2 gol katkısı vermişti.

KİRALIK GİDECEK

Sezon sonunda kadar bu iki takımdan birine kiralık olarak gitmesi kesinleşen Zajc'ın sezon sonunda ise bonservisiyle takımdan ayrılacağı öne sürüldü.





