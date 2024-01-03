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  4. Fenerbahçe'de Miha Zajc ile yollar ayrılıyor! İstanbul'da mutlu olan yıldız oyuncu yine İstanbul ekibiyle anlaşmak üzere...

Fenerbahçe'de Miha Zajc ile yollar ayrılıyor! İstanbul'da mutlu olan yıldız oyuncu yine İstanbul ekibiyle anlaşmak üzere...

03.01.2024 15:12 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamayan 29 yaşındaki Miha Zajc, Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir ve Fatih Karagümrük ile görüştü.

Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Zajc'ın kariyeri sona eriyor. Bu sezon istediği forma şansını bulamayan ve ilk 11'de oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Sloven oyuncunun devre arasında ayrılacağı öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR VE KARAGÜMRÜK ZAJC'A TALİP OLDU

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RAMS Başakşehir ve Fatih Karagümrük ile adı anılan yıldız oyuncunun İstanbul'dan ayrılmak istememesi sebebiyle bu iki takımdan birine imza atacağı kesinleşti. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 12 maça çıkabilen Zajc 2 gol katkısı vermişti.

KİRALIK GİDECEK

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Sezon sonunda kadar bu iki takımdan birine kiralık olarak gitmesi kesinleşen Zajc'ın sezon sonunda ise bonservisiyle takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

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