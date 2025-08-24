SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de milli yıldız Yusuf Akçiçek için dünya devi Inter resmi teklif yaptı! Başkan Ali Koç karşı teklif sundu...

Süper Lig devi Fenerbahçe’de transfer hareketliliği devam ediyor. Milli yıldız Yusuf Akçiçek için flaş bir iddia gündeme geldi. İtalyan devi Inter genç oyuncu için teklif yaptı.

Fenerbahçe'de milli yıldız Yusuf Akçiçek için dünya devi Inter resmi teklif yaptı! Başkan Ali Koç karşı teklif sundu...
Burak Kavuncu
Yusuf Akçiçek

Yusuf Akçiçek

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’de genç oyuncu Yusuf Akçiçek için sıcak gelişme yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho yönetiminde ilk 11’de forma şansı bulmaya başlayan Yusuf Akçiçek, gösterdiği performansla büyük takımların ilgisini üstüne çekmişti. İtalyan ekibi Inter milli yıldız için sarı lacivertli kulübe resmi teklifini iletti.

DEV TEKLİF RED YEDİ!

Fenerbahçe de milli yıldız Yusuf Akçiçek için dünya devi Inter resmi teklif yaptı! Başkan Ali Koç karşı teklif sundu... 1

Corriere dello Sport’un haberine göre Milano ekibi, Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe’ye 16 milyon Euro teklif yaptı. Sarı lacivertliler ise öneriyi düşük bularak geri çevirdi.

FENERBAHÇE 20M ÜZERİ İSTİYOR

Fenerbahçe de milli yıldız Yusuf Akçiçek için dünya devi Inter resmi teklif yaptı! Başkan Ali Koç karşı teklif sundu... 2

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, genç oyuncunun büyük bir gelecek vaat ettiğini ve uzun yıllar sarı lacivertli formayla başarılı performans göstereceğine inanıyor. Milli futbolcu için İtalyan ekibinin 16 milyon euroluk teklifi reddeden Ali Koç, 20 milyon euro ve üzeri teklifleri değerlendirmeye alacağını bildirdi.

SON DÖNEMDE KESİK YEMİŞTİ

Fenerbahçe de milli yıldız Yusuf Akçiçek için dünya devi Inter resmi teklif yaptı! Başkan Ali Koç karşı teklif sundu... 3

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde özellikle geçen sezon 3’lü savunma sisteminde parlayan genç oyuncu, Türkiye Kupası’nda Galatasaray eşleşmesinde zaman zaman sıkıntılar yaşayan Yusuf Akçiçek’i o günden beri kadroda çok da tercih etmiyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Donnarruma ile anlaştılar! Cimbom Ederson için bayram etti...Donnarruma ile anlaştılar! Cimbom Ederson için bayram etti...
Fenerbahçe'ye Djiku piyangosu! Resmi teklif geldi...Fenerbahçe'ye Djiku piyangosu! Resmi teklif geldi...
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika fenerbahçe inter Yusuf Akçiçek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 gün sürmüştü! İsrail'in savaş sonrası İran planı ortaya çıktı

12 gün sürmüştü! İsrail'in savaş sonrası İran planı ortaya çıktı

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Donnarruma ile anlaştılar! Cimbom Ederson için bayram etti...

Donnarruma ile anlaştılar! Cimbom Ederson için bayram etti...

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Volkan Demirel açıkladı! Barış Alper için çok konuşulacak iddia

Volkan Demirel açıkladı! Barış Alper için çok konuşulacak iddia

Fenerbahçe'ye Djiku piyangosu! Resmi teklif geldi...

Fenerbahçe'ye Djiku piyangosu! Resmi teklif geldi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.