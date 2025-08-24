Fenerbahçe'de milli yıldız Yusuf Akçiçek için dünya devi Inter resmi teklif yaptı! Başkan Ali Koç karşı teklif sundu...

Fenerbahçe’de genç oyuncu Yusuf Akçiçek için sıcak gelişme yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho yönetiminde ilk 11’de forma şansı bulmaya başlayan Yusuf Akçiçek, gösterdiği performansla büyük takımların ilgisini üstüne çekmişti. İtalyan ekibi Inter milli yıldız için sarı lacivertli kulübe resmi teklifini iletti.

DEV TEKLİF RED YEDİ!

Corriere dello Sport’un haberine göre Milano ekibi, Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe’ye 16 milyon Euro teklif yaptı. Sarı lacivertliler ise öneriyi düşük bularak geri çevirdi.

FENERBAHÇE 20M ÜZERİ İSTİYOR

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, genç oyuncunun büyük bir gelecek vaat ettiğini ve uzun yıllar sarı lacivertli formayla başarılı performans göstereceğine inanıyor. Milli futbolcu için İtalyan ekibinin 16 milyon euroluk teklifi reddeden Ali Koç, 20 milyon euro ve üzeri teklifleri değerlendirmeye alacağını bildirdi.

SON DÖNEMDE KESİK YEMİŞTİ

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde özellikle geçen sezon 3’lü savunma sisteminde parlayan genç oyuncu, Türkiye Kupası’nda Galatasaray eşleşmesinde zaman zaman sıkıntılar yaşayan Yusuf Akçiçek’i o günden beri kadroda çok da tercih etmiyor.