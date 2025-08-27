Fenerbahçe'de Mourinho basın toplantısında yönetici Hamdi Akın'ın sözlerine tepki gösterdi! ''Onu tanımıyorum'' dedi...

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho Portekiz’de Benfica maçı öncesi çarpıcı bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Jose Mourinho, yaptığı açıklamalarda Ali Koç’un yönetim kurulunda bulunan ve daha önce tanışmışlıkları olan Hamdi Akın’ı tanımadı.

HAMDİ AKIN’IN BENFICA AÇIKLAMASI…

Fenerbahçe yöneticisi Hamdi Akın bir gün önce Ekol TV'den Sezgin Gelmez'e Benfica ile ilgili çarpıcı açıklamlarda bulunmuştu. Akın’ın, Benfica'yı rahatlıkla geçebiliriz. Çokta önemli bir takım değil. Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum.’’ sözleri gündem olmuştu.

MOURINHO’DAN ÇIKIŞ!

Hamdi Akın'ın bu sözlerine Jose Mourinho'nun cevabı gecikmedi. Jose, ‘‘Yarınki maçın kolay olduğu yönünde açıklama yapan kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Belki kulüp içinde kendisini güçlendiren bir açıklama olabilir ama onu tanımıyorum.’’ Sözleri basın toplantısına damga vurdu.