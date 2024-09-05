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Fenerbahçe'de Mourinho'dan yönetime transfer baskısı! Israrla istiyor... 'O transferi artık bitirin'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.09.2024 15:39
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe birçok isimle temaslarını sürdürürken, Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli hocası Jose Mourinho'nun yönetime Medina transferi için ısrarı sürüyor. İşte detaylar...

Transfer sezonunun kapanmasına yaklaşık 1 hafta kala temaslarını hızlandıran Fenerbahçe uzun süredir gündeminde olan bir isim için Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'dan yönetime 'artık bitirin' çağrısı geldi.

Sarı-Lacivertliler'in uzun süredir Boca Juniors'tan kadrosuna katmak istediği Cristian Medina konusunda şu ana kadar mutlu sona ulaşamadı.

MOURINHO'DAN YÖNETİME BASKI

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Fenerbahçe'nin Medina transferinde ısrarcı olmasının nedeninin teknik direktör Jose Mourinho olduğu ortaya çıktı.

'ARTIK BİTİRİN'

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Portekizli teknik adamın, 22 yaşındaki futbolcuyu çok istediği ve yaz transfer döneminde gerçekleşmese bile Medina'yı ara transfer döneminde mutlaka kadrosuna görmek istediği öğrenildi.

GELECEĞİN YILDIZI OLARAK GÖRÜYOR

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61 yaşındaki teknik adam, Arjantin Milli Takımı ile Olimpiyatlar'da da mücadele eden Medina'yı Tangocu'ların gelecekteki en iyi orta sahalarından biri olarak gördüğü ve genç yaşta transfer ederek hem oynatmayı hem de kulübe bir yatırım transferi sağlamayı amaçlıyor.

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