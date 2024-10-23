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Fenerbahçe'de Mourinho için hesaplar yapılmaya başlandı! Kovulursa alacağı tazminat ortaya çıktı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.10.2024 12:19
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Fenerbahçe'de yaşanan puan kayıpları sonrası koltuğu sallantıda olan Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho için ayrılık söylentileri konuşulmaya başlanırken tecrübeli hocanın kovulması halinde alacağı tazminat da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Mourinho için hesaplar yapılmaya başlandı! Kovulursa alacağı tazminat ortaya çıktı

Sezon başında takımı dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe'de alınan sonuçlar taraftarın moralini bozarken Samsunspor deplasmanındaki 2-2'lik beraberlik sabırları taşırdı.

Günden güne kredisi tükenmeye başlayan Mourinho'nun tazminatı da şimdiden konuşulmaya başlanırken görev yaptığı takımlardan tazminat alarak ayrılan Mourinho, 85.5 milyon Sterlinlik (yaklaşık 3 milyar 814 milyon TL) bir servete ulaştığı biliniyordu.

TAZMİNATI ORTAYA ÇIKTI

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Fenerbahçe'den ayrılması halinde kazanacağı rakamın 30 milyon Euro (yaklaşık 1 milyar 115 milyon TL) olması bekleniyor. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarların büyük bir kısmı sosyal medyada Jose Mourinho'ya tepki gösterdi ve bir an önce yolların ayrılması yönde çağrıda bulundu.

TERCİHLERİ ELEŞTİRİLİYOR

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Portekizli çalıştırıcının eski formunun çok gerisinde kaldığı gözlenirken, özellikle ilk 11 tercihleri de eleştiri konusu oldu. Milli takım dönemini çok iyi geçiren İrfan Can Kahveci'nin Samsun deplasmanında yine yedek kalması herkesi şaşırtmıştı.

GAZETECİLERİ FIRÇALADI

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Öte yandan Jose Mourinho, kadro tercihleri kadar maç öncesinde ve sonrasında verdiği demeçlerle de gündemden düşmemeye devam ediyor. Yedek kulübesindeki isimleri niye kullanmadığı sorularına "Oğuz neden oynamadı, İrfan neden kulübedeydi, her gün aynı soruları soruyorsunuz" cevabını vererek tepki çekti. Sarı-lacivertli takımın teknik patronu maç içindeki hamleleriyle de sorgulanıyor. Portekizli çalıştırıcının etkisiz futbola bugüne kadar çare bulamadığı, kadroyu çok fazla değiştirmediği eleştiriliyor.

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