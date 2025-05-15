Fenerbahçe'de Mourinho şaşkınlığı... Portekizli hoca o ekibin başına geçiyor, yeni adresi belli oldu! Ön anlaşmayı imzaladı bile... Portekiz Futbol Federasyonu'ndan jet yanıt

Sezon başında takımın başına büyük umutlarla getirilen ancak beklenen performansın çok altında kalan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun Sarı-Lacivertliler'deki koltuğu sallanmaya başlamıştı.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Galatasaray'a elenen sarı-lacivertliler, derbilerde de rakiplerine boyun eğerken Süper Lig şampiyonluğunu da mucizelere bıraktı.

Zaman zaman takımdan gönderileceği konuşulan Mourinho için çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

ÖN ANLAŞMA SAĞLADI

HTSpor'da yer alan habere göre; Portekiz Milli Takımı, Jose Mourinho ile ön anlaşma sağladı. Bu ön anlaşmanın Haziran'ın başında oynanacak Uluslar Ligi Finalleri'nin ardından hayata geçirilmesi hedefleniyor.

RONALDO'NUN YÜZÜNDEN MOURİNHO

Cristiano Ronaldo'nun milli takımdaki varlığı Portekiz'de krize sebep oluyor. Ronaldo gibi büyük bir ismi kontrol altında tutabilmek için Mourinho gibi bir markanın takımın başına getirilmesine sıcak bakılıyor.

TAZMİNAT ÖDEMEK İSTEMİYORLAR

Portekiz Futbol Federasyonu'nun Jose Mourinho için Fenerbahçe'ye tazminat ödemek istemediği de vurgulandı.

RECORD: FEDERASYON YALANLADI

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Portekiz kaynaklı haber sitesi Record federasyondan bir kaynağın, herhangi bir teknik direktörle görüşme olmadığını ve Roberto Martínez'in sözleşmesinin 2026'ya kadar olduğunu vurguladığını kaydetti.