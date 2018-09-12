Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Ozan Tufan'ın yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri

Fenerbahçe Kulübü, Fransa'dan teklif alan Kameni'nin transferine maddi şartlar sebebiyle izin vermemişti.
YENİ ADRESLERİ BELLİ OLDU
Ancak transfer döneminin 2 Ekim'e kadar sürdüğü Birleşik Arap Emirlikleri Fenerbahçe'nin gözünü diktiği pazar haline geldi.
Sarı-Lacivertliler, Faslı futbolcu Dirar için Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir takımla irtibata geçti. Transferin gelecek ay başına kadar netleşmesi bekleniyor. Sezona kilolarından kurtulmuş bir şekilde girmesine karşın Phillip Cocu ile anlaşamayan Ozan Tufan, Damien Comolli'nin de onayıyla kadro dışı kaldı. Başkan Ali Koç da Ozan Tufan'ın Arap ülkelerine satışı için 'bakıyoruz' ifadesini kullandı.
Ozan Tufan'ın da Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir takıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
(MİLLİYET)
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