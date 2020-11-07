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Fenerbahçe'de Nando De Colo 3-4 hafta yok

BASKETBOL HABERLERİ  | 07.11.2020 13:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Nando De Colo'nun 3 ila 4 hafta arasında parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de Nando De Colo 3-4 hafta yok

Fenerbahçe Beko Takım Doktoru Ahmet Kulduk, dün oynanan Khimki Moskova maçının ilk çeyreğinde sağ bacak baldır sakatlığı yaşayan Nando De Colo ve bel bölgesindeki sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavisi devam eden Danilo Barthel ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kulduk, "Nando De Colo’nun sağ baldırdaki kas sakatlığı nedeniyle tedavisine başlandı. Oyuncumuzun idmanlara dönüş süresinin 3 ila 4 hafta arasında olmasını öngörüyoruz. Bir süredir bel sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Danilo Barthel’in ise önümüzdeki hafta başında takım idmanlarına başlamasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Maç Sonucu | Fenerbahçe Beko 83 - 71 KhimkiMaç Sonucu | Fenerbahçe Beko 83 - 71 Khimki


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