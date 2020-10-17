Fenerbahçe'de Nazım Sangare ilk 11'de başlayabilir

Gökhan Gönül'ün sakatlığı sağ bekte Nazım Sangare'ye forma şansı doğurdu. Gönül'ün üst adalesindeki sertleşme ve ağrı şikayeti sürüyor.
Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de zorlu Göztepe deplasmanı öncesi Gökhan Gönül’ün durumu belirsizliğini koruyor. Sarı- lacivertli takımda, Gökhan’ın Trabzon maçı düşünülerek riske edilmemesi halinde Nazım Sangare 11’de başlayacak.
Şok gelişme! Transfer iptal
Fenerbahçe Beko, ikinci yarıda yıkıldı
G.Saray'da belirsizlik sürüyor! Alanya maçında oynayacak mı?
Ryan Babel yeni adresini açıkladı!
Fatih Terim istedi, Fenerbahçe alıyor!
Arjantinli yıldız isim futbolu bıraktı!
Beşiktaş transferde bombayı patlattı!
Trabzonspor'da bir koronavirüs vakası
TFF'den Karabükspor'a puan silme cezası
Trabzonspor'da hedef 3 puan
Beşiktaş'ta yıldız isim ayrılıyor
'Lazio'nun Muriqi'i olacağım'
Abdulkadir Bitigen baba oldu
Hükmen yenilgi ve puan silme cezası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum