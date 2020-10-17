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Fenerbahçe'de Nazım Sangare ilk 11'de başlayabilir

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.10.2020 12:11 | Son Güncelleme

Kanarya'da sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, Göztepe maçında oynayamayabilir. Bunun sebebi ise gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçının düşünülmesi. Nazım Sangare'nin ilk 11'de başlayacağı belirtiliyor. 26 yaşındaki defans oyuncusu bu yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe'de Nazım Sangare ilk 11'de başlayabilir

Gökhan Gönül'ün sakatlığı sağ bekte Nazım Sangare'ye forma şansı doğurdu. Gönül'ün üst adalesindeki sertleşme ve ağrı şikayeti sürüyor.

Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de zorlu Göztepe deplasmanı öncesi Gökhan Gönül’ün durumu belirsizliğini koruyor. Sarı- lacivertli takımda, Gökhan’ın Trabzon maçı düşünülerek riske edilmemesi halinde Nazım Sangare 11’de başlayacak.

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