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Fenerbahçe'de Nuri Şahin transferi sinyali

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.08.2018 12:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Phillip Cocu için Josef'in satılması sonrası orta sahının ortasına transfer yapılması, zorunluluk olarak gözüküyor.

Fenerbahçe'de Nuri Şahin transferi sinyali

Phillip Cocu için Josef'in satılması sonrası orta sahının ortasına transfer yapılması, zorunluluk haline geldi. Fenerbahçe'de Jailson'un yanı sıra Nuri Şahin'in de ismi geçiyor.

Transfer çalışmalarında ipler Comolli'nin elinde olsa da Jailson isminin yanı sıra Hollandalı teknik adam bu bölge için Nuri Şahin'i istedi. Dortmund, 29 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkarttığı için Alman ekibiyle anlaşma kısa sürede sağlandı. Artık iş, kariyerinde hiç Türkiye'de forma giymeyen Nuri'yi ikna etmeye kaldı.

Fanatik Gazetesi'nin iddiasına göre, Sportif direktön Damien Comolli'nin dünkü imza töreninde sarf ettiği, "Sol ayaklı oyuncular getirmek hedeflerimiz arasında" sözleriyle Nuri Şahin'i işaret ettiği öne sürüldü.

GENÇLERE ROL OLACAK

Yıldız futbolcu, Dortmund'un sezon öncesi kampında boy gösterdi. Hazırlık maçlarında da forma giydi. Ancak teknik direktör Luicen Favre, 29 yaşındaki futbolcuyu kupadaki Fürth ve ligdeki Leipzig karşılaşmalarında kadroya almadı. Favre, yeni sezonda Nuri Şahin'i düşünmediğini oyuncuya iletti. Cocu, Nuri'nin performansıyla takıma vereceği katkı kadar, genç oyuncuların gelişiminde de önemli bir rol oynayacağını düşünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Phillip Cocu Spor Toto Süper Lig nuri şahin

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