Fenerbahçe'de olay yaratan iddia! Takımdan ayrılmak istiyor...

Fenerbahçe'de Edin Dzeko transferi sonrasında forma şansı bulmakta zorlanan Batshuayi'nin İsmail Kartal'dan memnun olmadığı için takımdan ayrılacağı iddia edildi.

BATSHUAYI ÖFKELENDİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında FC Zimbru Chisinau ile karşılaşmıştı. Maçın son anlarında oyuna giren Batshuayi, mücadelenin bitiş düdüğünün ardından direkt olarak soyunma odasına gitmişti. Arkadaşlarının sakinleştirme çabasına rağmen bir türlü sakinleşmeyen Batshuayi'nin o anları sosyal medyada gündem olmuştu.

TAKIMDAN AYRILIYOR

İsmail Kartal'ın kendisini yedek olarak düşünmesine sinirlenen Batshuayi'nin takımdan ayrılmaya karar verdiği ve menajerine takım bulması için talimat verdiği iddia edildi.

