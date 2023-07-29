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Fenerbahçe'de olay yaratan iddia! Takımdan ayrılmak istiyor...

29.07.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılmak istediği ve İsmail Kartal'dan memnun olmadığı iddia edildi. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zimbru ile karşılaşan sarı-lacivertlilerde maç sonunda Batshuayi'nin yaptığı hareket gündem olmuştu.

Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko transferi sonrasında forma şansı bulmakta zorlanan Batshuayi'nin İsmail Kartal'dan memnun olmadığı için takımdan ayrılacağı iddia edildi.

BATSHUAYI ÖFKELENDİ

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında FC Zimbru Chisinau ile karşılaşmıştı. Maçın son anlarında oyuna giren Batshuayi, mücadelenin bitiş düdüğünün ardından direkt olarak soyunma odasına gitmişti. Arkadaşlarının sakinleştirme çabasına rağmen bir türlü sakinleşmeyen Batshuayi'nin o anları sosyal medyada gündem olmuştu.

TAKIMDAN AYRILIYOR

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İsmail Kartal'ın kendisini yedek olarak düşünmesine sinirlenen Batshuayi'nin takımdan ayrılmaya karar verdiği ve menajerine takım bulması için talimat verdiği iddia edildi.

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