Fenerbahçe'de olaylı ayrılık! Kadın Basketbol Takımının oyuncusu sözleşmesini feshetti... Sarı-Lacivertliler dava açacak!

Fenerbahçe Opet’te sürpriz bir ayrılık yaşandı. 19 yaşındaki Fransız oyuncu Dominique Malonga, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Kulüp, fesih işleminin haksız olduğunu belirterek yasal yollara başvuracağını açıkladı.

Berker İşleyen

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nda hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in genç oyuncularından Dominique Malonga, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sözleşmesini haklı bir sebebe dayandırmadan feshettiği belirtildi.

KULÜP DAVA AÇACAK

Kulüp, sözleşme feshi sebebiyle uğradığı her türlü maddi ve manevi zararın tazmini amacıyla hukuki haklarını kullanacağını duyurdu.

Fenerbahçe, 19 yaşındaki Fransız basketbolcuyla sezon başında 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

