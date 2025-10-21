Fenerbahçe'de olaylı ayrılık! Kadın Basketbol Takımının oyuncusu sözleşmesini feshetti... Sarı-Lacivertliler dava açacak!

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nda hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in genç oyuncularından Dominique Malonga, sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sözleşmesini haklı bir sebebe dayandırmadan feshettiği belirtildi.
Kulüp, sözleşme feshi sebebiyle uğradığı her türlü maddi ve manevi zararın tazmini amacıyla hukuki haklarını kullanacağını duyurdu.
Fenerbahçe, 19 yaşındaki Fransız basketbolcuyla sezon başında 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
