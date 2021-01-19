SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz kadro dışı bırakıldı!

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz kadro dışı bırakıldı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.01.2021 21:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve Emre Belözoğlu'nun görüşmelerden sonuç alamadıklarını bizzat açıkladığı Ömer Faruk Beyaz, yeni sözleşme imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı. Stuttgart, Schalke 04 ve B.Dortmund'un yakından ilgilendiği oyuncu çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor.

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz kadro dışı bırakıldı!

Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi gündemin 1 numaralı maddesi olurken bir taraftan da Ömer Faruk Beyaz şoku yaşanıyor. 17 yaşındaki oyuncu yeni sözleşme imzalamadığı Emre Belözoğlu'nun talimatıyla kadro dışı bırakıldı. Alman kulüplerinin yakından ilgilendiği Ömer Faruk Beyaz çalışmalarını bireysel olarak devam ettiriyor.

5 YILLIK SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEDİ

Sezon başından bu yana Süper Lig'de sadece 8 dakika süre alabilen ve forma giyememekten şikayetçi olan Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu 5 yıllık sözleşmeyi kabul etmemişti. Bu kararın ardından genç oyuncu takım idmanlarına alınmamaya başladı. Sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut Ömer Faruk ile görüşmelerin olumsuz gittiğini belirtmişti.

Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi ve transfer açıklaması!Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi ve transfer açıklaması!

ALMANYA'YA TRANSFER OLACAK

Ömer Faruk Beyaz ile Alman kulüpleri yakından ilgileniyor. Dortmund ve Schalke 04 ismi ön plana çıksa da oyuncunun Stuttgart ile anlaştığı gelen haberler arasında.Sarı-lacivertli takımın alt yapısında yetişen ve henüz 16 yaşında takım kaptanı olarak sahaya çıkan Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'nin en genç kaptanı olarak tarihe geçmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı
Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdiErol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çok önemli gelişme: Aşının etkinlik oranı yüzde 100
Çok önemli gelişme: Aşının etkinlik oranı yüzde 100
Hakan Şükür'ün babasının cezası belli oldu
Hakan Şükür'ün babasının cezası belli oldu
Ali Akman ile 4 yıllık anlaşma sağladı
Ali Akman ile 4 yıllık anlaşma sağladı
İrfan Can Kahveci'nin babasından Galatasaray açıklaması!
İrfan Can Kahveci'nin babasından Galatasaray açıklaması!
Süper Lig ekibinde teknik adamla yollar ayrıldı
Süper Lig ekibinde teknik adamla yollar ayrıldı
Fenerbahçe'ye Mert Hakan müjdesi!
Fenerbahçe'ye Mert Hakan müjdesi!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!
Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!
Fenerbahçe'den transferi resmen açıkladı!
Fenerbahçe'den transferi resmen açıkladı!
Galatasaray'dan sahte transfer yaptılar! Ortalık karıştı...
Galatasaray'dan sahte transfer yaptılar! Ortalık karıştı...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz kadro dışı bırakıldı!
Fenerbahçe'de yıldız oyuncu kadro dışı kaldı!
Mesut Özil: Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camiası
Mesut Özil: Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camiası
Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi ve transfer açıklaması!
Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
PFDK Mert Hakan'a 1 maç ceza verdi
Fenerbahçe'ye Mert Hakan müjdesi!
Fenerbahçe pota altına NBA'den takviye!
F.Bahçe Beko'ya NBA'den takviye
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.