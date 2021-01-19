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Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi ve transfer açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.01.2021 18:42 | Son Güncelleme

Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe transferde Mesut Özil'le ilk bombayı patlattı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ankaragücü ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada transfer konusuyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Ali Koç'un açıklamaları üzerinden Fenerbahçe'nin transfer gündemini yorumlayan Rıdvan Dilmen, yine gündem yaratan ifadeler kullandı.

Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi ve transfer açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe transferde Mesut Özil'le ilk bombayı patlattı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ankaragücü ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada transfer konusuyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı.NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Ali Koç'un açıklamaları üzerinden Fenerbahçe'nin transfer gündemini yorumlayan Rıdvan Dilmen, yine gündem yaratan ifadeler kullandı.

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"BU OYUNCULARIN ÇOK DEFOLARI VAR"

Fenerbahçe'nin transfer döneminde yollarını ayıracağı oyuncuyu çok iyi seçmesi gerektiğini vurgulayan Rıdvan Dilmen, "Sadık ve Serdar Aziz'in istikrarsızlığından dolayı söylüyorum. Lemos ve Tisserand da... Fenerbahçe'nin bu maç trafiğinde çok dikkat etmesi lazım. Alacağı oyuncuyu da bilmiyorum ama bu oyuncuların çok defoları var onu söyleyebilirim. Kalede problemi yok." dedi.

"LEBLEBİ GİBİ GOL ATAR"

Fenerbahçe'nin en iyi transferini açıklayan Rıdvan Dilmen, "6 yıl aralıksız oynayacağı için Nazım Sangare Fenerbahçe'nin en iyi transferidir. Perotti çok yetenekliydi ama... Eğer Cisse filan ayrılacaksa, imkanı varsa Vedat Muriç'i havada karada alırım. Mesut'a da uyar. Vedat Muriç iki tane orta yapmayan bekle sezonu bitirdi. Şimdi Caner, Nazım, Mesut'la leblebi gibi gol atar." dedi.


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