Fenerbahçe'de Ömer Toprak sürprizi

Fenerbahçe’de stoper takviyesi için çalışmalar sürüyor. Mathias Zanka için girişimde bulunan sarı-lacivertlilerde yeni bir isim daha gündeme geldi. Borussia Dortmund Ömer Toprak’ı Fenerbahçe’ye teklif etti.

Alman ekibi deneyimli savunma oyuncusunu kiralık olarak önerirken, 3 buçuk milyon avroluk bir bonservis opsiyonu talep etti. Sarı lacivertli yönetim, bu teklife henüz bir yanıt vermedi.

Deneyimli futbolcu 2017-18 sezonunun başında Dortmund’a 12 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. (TRT SPOR)

