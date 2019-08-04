Fenerbahçe'de Ömer Toprak sürprizi

Fenerbahçe’de stoper takviyesi için çalışmalar sürüyor. Mathias Zanka için girişimde bulunan sarı-lacivertlilerde yeni bir isim daha gündeme geldi. Borussia Dortmund Ömer Toprak’ı Fenerbahçe’ye teklif etti.
Alman ekibi deneyimli savunma oyuncusunu kiralık olarak önerirken, 3 buçuk milyon avroluk bir bonservis opsiyonu talep etti. Sarı lacivertli yönetim, bu teklife henüz bir yanıt vermedi.
Deneyimli futbolcu 2017-18 sezonunun başında Dortmund’a 12 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. (TRT SPOR)
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