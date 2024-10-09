Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'den Galatasaray iddialarına yanıt niteliğinde paylaşım!

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, Instagram'da flaş bir paylaşıma imza attı.

GELECEĞİ MERAK EDİLİYORDU

Sarı-lacivertliler ile sezon sonu sözleşmesi sona eren ancak henüz sözleşme uzatılmayan Osayi'nin adı Galatasaray ile anılıyordu. Geleceği merak konusu olan Nijeryalı futbolcu, sosyal medyada siyah-beyaz bir fotoğraf paylaşarak 'sus işareti yapan yüz' emojisi ve sarı-lacivert kalplerle birlikte bir not düştü.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bu söz konusu paylaşım, 26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'de kalacağı şeklinde yorumlandı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, paylaşıma kısa sürede büyük ilgi gösterdi.