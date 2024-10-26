Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in menajerinden Galatasaray resti!

Fenerbahçe'de gündem iç transfer... Osayi Samuel'e henüz sözleşme önerilmemesi taraftarı bir hayli endişelendiriyor. Devre arasında istediği takıma bedava olarak imza atabilecek Nijeryalı oyuncu için Galatasaray'ın devrede olduğu öğrenilmişti.

FENERBAHÇE'YE REST ÇEKTİ

Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro maaş teklifi aldığını öne süren Osayi'nin menajeri, Fenerbahçe'den minimum bu maaşı istedi.

FENERBAHÇE MASADAN KALKTI

Osayi'nin menajerinin bu hamlesi sonrası Fenerbahçe sinirlenip masadan kalktı. Önümüzdeki haftalarda tekrar bir görüşmenin olacağı konuşuluyor.