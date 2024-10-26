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Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in menajerinden Galatasaray resti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.10.2024 15:08
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Osayi-Samuel ile henüz masaya oturulmaması her geçen gün haber olmaya devam ediyor. Osayi'nin menajerinden Galatasaray'dan teklif aldıkları itirafı geldi.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in menajerinden Galatasaray resti!
Bright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de gündem iç transfer... Osayi Samuel'e henüz sözleşme önerilmemesi taraftarı bir hayli endişelendiriyor. Devre arasında istediği takıma bedava olarak imza atabilecek Nijeryalı oyuncu için Galatasaray'ın devrede olduğu öğrenilmişti.

FENERBAHÇE'YE REST ÇEKTİ

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Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro maaş teklifi aldığını öne süren Osayi'nin menajeri, Fenerbahçe'den minimum bu maaşı istedi.

FENERBAHÇE MASADAN KALKTI

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Osayi'nin menajerinin bu hamlesi sonrası Fenerbahçe sinirlenip masadan kalktı. Önümüzdeki haftalarda tekrar bir görüşmenin olacağı konuşuluyor.

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Bright Osayi-Samuel fenerbahçe galatasaray
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