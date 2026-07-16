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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel sürprizi! "Geri dönmek istiyorum"

Birmingham forması giyen Bright Osayi-Samuel, teknik direktör İsmail Kartal ile görüşerek Fenerbahçe'ye dönmek istediğini bildirdi.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel sürprizi! "Geri dönmek istiyorum"
Emre Şen

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda sıcak saatler yaşanırken, sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıracak sürpriz bir geri dönüş iddiası gündeme geldi. Takımda daha önce 4 sezon boyunca başarıyla görev yapan ve geçtiğimiz yılın temmuz ayında İngiliz ekibi Birmingham'a bedelsiz olarak transfer olan Bright Osayi-Samuel'in, yeniden sarı-lacivertli formayı giymek istediği öğrenildi.

İSMAİL KARTAL'A BİZZAT İLETTİ

Nijeryalı sağ bekin transfere yönelik bu hamlesi, teknik direktör İsmail Kartal'ın yeniden takımın başına geçmesiyle birlikte hız kazandı. Deneyimli çalıştırıcı ile doğrudan bir görüşme gerçekleştiren futbolcunun, "Yeniden sizinle çalışmak istiyorum" diyerek geri dönme arzusunu bizzat ilettiği ortaya çıktı. İsmail Kartal ile geçmiş dönemde yakaladığı uyumu tekrarlamak isteyen oyuncunun, Türkiye'ye dönmeye son derece kararlı olduğu belirtildi.

AZİZ YILDIRIM'DAN NET ŞART: "PARA ÖDEMEM"

Gelişmelerin ardından gözler sarı-lacivertli yönetime ve Başkan Aziz Yıldırım'a çevrildi. Kulübün mali dengelerini korumak isteyen Yıldırım'ın, eski oyuncunun bu talebine karşılık stratejisini net bir şart üzerine kurduğu ifade edildi.

Başkan Aziz Yıldırım'ın, transfer operasyonunun gerçekleşebilmesi için kurmaylarına şu net mesajı ilettiği kaydedildi:

"Önce bonservisini kendisi alsın, kulübüne herhangi bir bonservis bedeli para ödemem."

İngiliz kulübüyle olan sözleşme durumunu kendi imkanlarıyla çözmesi beklenen Nijeryalı oyuncunun, kulübünden kolaylık talep ederek bonservisini eline alması halinde transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bright Osayi-Samuel fenerbahçe
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