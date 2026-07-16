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Mohamed Salah, Beşiktaş'a transfer olmak istiyor!

Dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah'ın Beşiktaş'a transfer olmak istediğini ancak yıllık 15 milyon Euro talep ettiği iddia edildi.

Mohamed Salah, Beşiktaş'a transfer olmak istiyor!
Emre Şen

Siyah-beyazlıların transfer gündeminde sıcak saatler yaşanıyor. Başkan Serdal Adalı'nın transferini yalanladığı Liverpool'un Mısırlı süperstarı Mohamed Salah ile ilgili ünlü spor gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu'ndan ezber bozan çarpıcı bir iddia geldi.

"15 MİLYON EURO MAAŞ TALEP EDİYOR"

Mohamed Salah, Beşiktaş a transfer olmak istiyor! 1

Yağız Sabuncuoğlu, canlı yayında yaptığı açıklamalarda Mısırlı yıldızın Türkiye seçeneğine son derece sıcak baktığını ancak önündeki en büyük engelin ekonomik şartlar olduğunu belirtti. Sabuncuoğlu, transferin perde arkasını şu sözlerle aktardı:

"Mohamed Salah, Beşiktaş'a gelmek istiyor. Yıllık 15 milyon Euro talep ediyor. Salah eğer Türk takımlarından bir geri dönüş alamazsa rotayı Suudi Arabistan'a kıracak. Ama 15 milyon Euro maaşı verir mi Beşiktaş? Bence vermez."

BAŞKAN SERDAL ADALI DENGELERİ GÖZETİYOR

Mohamed Salah, Beşiktaş a transfer olmak istiyor! 2

Transfer piyasasında adından sıkça söz ettiren Beşiktaş'ta, bu astronomik rakam yönetim kanadında da derin düşüncelere yol açmış durumda.

Kariyeri başarılarla dolu dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmayı çok isteyen Başkan Serdal Adalı'nın, bu transfere sıcak baktığı ancak takım içi maaş dengesini ve kulübün ekonomik yapısını korumak adına temkinli hareket ettiği öğrenildi. Salah'ın Türkiye'den beklediği yanıtı alamaması durumunda, yüksek bütçeli Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş mohamed salah
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