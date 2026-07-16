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Okan Buruk'tan Icardi'ye duygusal veda!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’ye veda etmenin zor olduğunu belirterek, "Galatasaray ailesi olarak bugün çok özel bir futbolcuya veda ediyoruz ancak biliyorum ki Mauro Icardi her zaman bu camianın önemli bir ferdi olarak yer almaya ve dünyanın her yerinde kulübümüzü gururla temsil etmeye devam edecektir. Seni çok seviyoruz kral" dedi.

Okan Buruk'tan Icardi'ye duygusal veda!
Emre Şen

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye duygusal bir şekilde veda etti.

"SENİ ÇOK SEVİYORUZ KRAL"

"Vedalar her zaman zordur ama Galatasaray tarihine adını yazdırmış, son 4 yılda birlikte kupalar kazanıp ligi domine ederek, önemli rekorlar kırdığımız bir futbol ikonuna veda etmek benim için daha zor oluyor. Bir nesli sarı-kırmızılı renklere gönülden bağladığın, taraftarlarımızın aşkı olduğun ve camiamızda unutulmaz izler bıraktığın için hem Galatasaray Teknik Direktörü hem de bir Galatasaray taraftarı olarak sana teşekkür ediyorum. Galatasaray ailesi olarak bugün çok özel bir futbolcuya veda ediyoruz ancak biliyorum ki Mauro Icardi her zaman bu camianın önemli bir ferdi olarak yer almaya ve dünyanın her yerinde kulübümüzü gururla temsil etmeye devam edecektir. Seni çok seviyoruz kral."

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray icardi
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