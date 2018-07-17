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Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.07.2018 14:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Ozan Tufan için raporunu sundu...

Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi

Kadronun vazgeçilmezlerinden olmak için kampta büyük uğraş veren Ozan Tufan, Teknik Direktör Cocu'nun da gözüne giremedi. Teknik heyet, genç orta saha için yönetime 'satılabilir' raporu verdi. Sarı-Lacivertliler, 23 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri değerlendirecek. Ozan'a İspanya'dan da talipler olduğu kaydedildi. (AÇIK MERT KORKUSUZ)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ozan tufan Spor Toto Süper Lig

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