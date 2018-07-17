Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi

Kadronun vazgeçilmezlerinden olmak için kampta büyük uğraş veren Ozan Tufan, Teknik Direktör Cocu'nun da gözüne giremedi. Teknik heyet, genç orta saha için yönetime 'satılabilir' raporu verdi. Sarı-Lacivertliler, 23 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri değerlendirecek. Ozan'a İspanya'dan da talipler olduğu kaydedildi. (AÇIK MERT KORKUSUZ)
Cristiano Ronaldo resmen Juventus'ta
G.Saray'ın eski yıldızı Arabistan'a gitti
Beşiktaş Ryan Babel'e 3 yıllık yeni sözleşme teklif etti!
Galatasaray Tolga Ciğerci'ye 'Kulüp bul' dedi!
Burak Yılmaz ameliyat oldu! 4-5 hafta sonra sahalara dönecek
Nabil Dirar Katar ya da Suudi Arabistan'a transfer oluyor!
Beşiktaş'ın Badou Ndiaye ile her konuda anlaştığı iddia edildi!
Fatih Terim'den Kebapçı Selahattin açıklaması
Fenerbahçe'de altyapının başına sürpriz isim
Avrupa'da art arda transferler açıklanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum