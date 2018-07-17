Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi

Kadronun vazgeçilmezlerinden olmak için kampta büyük uğraş veren Ozan Tufan, Teknik Direktör Cocu'nun da gözüne giremedi. Teknik heyet, genç orta saha için yönetime 'satılabilir' raporu verdi. Sarı-Lacivertliler, 23 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri değerlendirecek. Ozan'a İspanya'dan da talipler olduğu kaydedildi. (AÇIK MERT KORKUSUZ)

