Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası

Fenerbahçe'de Ozan 'Tufan'ı yaşanıyor. Sabah'ın iddiasına göre, milli futbolcu 2019'da 2 milyon Euro'luk piyasa değerini şu an 10 milyon Euro'ya çıkardı. Bu rakamın EURO 2020 sonrası yükselmesi bekleniyor.

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'ndaki performansıyla dikkat çeken Ozan Tufan, değer kazanıyor. Ligde daha önce gol ve asist katkısında iki kez çift haneleri yakalayan 26 yaşındaki yıldız, bu sezon ise kendi zirvesini yakaladı.

Bu sezon 5 gol ve 9 asistlik performansa ulaşan 26 yaşındaki yıldızın en yüksek rakamları, 2014-15'te 3 gol-7 asist ve geçen sezon 6 gol-6 asist idi. Ozan Tufan, Süper Lig'de kalan haftalarda Emre Belözoğlu'nun en önemli kozu olacak.



