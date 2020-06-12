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Fenerbahçe'de Ozan Tufan VAR'dan kırmızı kart gördü!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.06.2020 21:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Süper Lig'e geri dönüşündeki ilk maçında erken bir kırmızı kartla şoku yaşadı, Ozan Tufan kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan VAR'dan kırmızı kart gördü!

87 günün ardından tekrar başlayan Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk ederken, 13. dakikada sarı-lacivertliler 10 kişi kaldı.

  1. dakikada Ozan Tufan, Dje Dje'ye yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Atilla Karaoğlan sarı kartını gösterdi. VAR hakemi Bahattin Şimşek'in çağrısının ardından pozisyonu VAR ekranından izleyen Karaoğlan, Ozan Tufan'ın yaptığı hareketin oyun kuralları dışında olduğuna karar veren Karaoğlan, kırmızı kartını gösterdi.

ozan tudan kırmızı kart

Kartın ardından kulübedeki Emre Belözoğlu'nun çok sinirli olduğu göze çarptı ve tecrübeli isim yanındaki sandalyeyi kaldırıp yere fırlattı. Maçın hakemi, itirazların ardından Emre Belözoğlu'na da kulübede sarı kart gösterdi.

Ozan Tufan, Türkiye Kupası'nda Salı günü Trabzonspor ile oynayacakları maçta cezalı duruma düştü. (Sporx)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
zaten kırmızı büyüklerden sadece fenere çıkıyor.karar doğru
ayağına basmışsa alacak o kartı ama düşündürücü olan fenerbahçenin kendi evinde bu kadar kırmızı kart görmesi ve aleyte düdük çalınması federasyon ayar çekmeye devam ediyor gibi
ts için çalışmaya başladılar daha 10. dakikada...heygidi aziz yıldırm heyy.
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