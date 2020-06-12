Fenerbahçe'de Ozan Tufan VAR'dan kırmızı kart gördü!

87 günün ardından tekrar başlayan Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk ederken, 13. dakikada sarı-lacivertliler 10 kişi kaldı.
Kartın ardından kulübedeki Emre Belözoğlu'nun çok sinirli olduğu göze çarptı ve tecrübeli isim yanındaki sandalyeyi kaldırıp yere fırlattı. Maçın hakemi, itirazların ardından Emre Belözoğlu'na da kulübede sarı kart gösterdi.
Ozan Tufan, Türkiye Kupası'nda Salı günü Trabzonspor ile oynayacakları maçta cezalı duruma düştü. (Sporx)
Emre Belözoğlu'ndan hakeme sert tepki
VAR uyardı, F.Bahçe 10 kişi kaldı!
Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması!
Cem Yılmaz'dan flaş hareket
Galatasaray transferi bitirdi!
Bayern Münih'te şok sakatlık
Galatasaray'a astronomik teklif!
Flaş! "Yaz transfer dönemi erken başlayabilir"
Trabzonspor'da sürpriz gelişme! Kadroya alındı...
Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor!
Trabzonspor'da test sonuçları belli oldu
Cimbom'dan transfer bombası
TFF Riva VAR Merkezi lige hazır
Bursaspor son anlarda nefes alıyor
Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor
Okuyucu Yorumları 5 yorum