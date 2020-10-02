Fenerbahçe'de Papiss Cisse'nin lisansı çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Senegalli Forvet Papiss Cisse'nin lisansı çıktı. 35 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde yarın oynanacak olan Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyebilecek.
(İHA)
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