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Fenerbahçe'de Papiss Cisse'nin lisansı çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.10.2020 11:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Senegalli futbolcu Papiss Cisse'nin lisansını çıkarttı.

Fenerbahçe'de Papiss Cisse'nin lisansı çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Senegalli Forvet Papiss Cisse'nin lisansı çıktı. 35 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde yarın oynanacak olan Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyebilecek.

(İHA)

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