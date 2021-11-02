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Fenerbahçe'de Pelkas depremi!

02.11.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve teknik direktör Vitor Pereira'yı zor durumda bırakacak bir gelişme kapıda. Geçtiğimiz sezonun yıldızı olan Dimitris Pelkas'ın Vitor Pereira ile yıldızı barışmazken Yunan yıldızın devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmak için yönetimden izin isteyeceği iddia edildi. Söz konusu durumda Ali Koç'un nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de Pelkas depremi!
Dimitris Pelkas

Dimitris Pelkas

YUN Yunanistan
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Sarı-Lacivertlilerde geçtiğimiz sezonun yıldızı olan Dimitris Pelkas'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sezon başında yaşadığı omuz sakatlığı sebebiyle düzenli forma şansı bulamayan Pelkas'ın Vitor Pereira ile de yıldızı barışmadı. Konyaspor maçının 41.dakikasında oyundan alınan Yunan yıldız, hocasına tavrını koydu. Mevcut oyun sisteminin kendisine uymadığını düşünen Pelkas'ın devre arasında ayrılmak için yönetimden izin isteyeceği öne sürüldü.

PELKAS İÇİN 9 MİLYON EURO REDDEDİLMİŞTİ

Fenerbahçe Dimitris Pelkas için sezon başında 9 milyon euroluk teklif almış ancak Sarı-Lacivertliler söz konusu teklifi düşük bularak reddetmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Dimitrios Pelkas Vitor Pereira
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