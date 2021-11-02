Fenerbahçe'de Pelkas depremi!

Sarı-Lacivertlilerde geçtiğimiz sezonun yıldızı olan Dimitris Pelkas'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sezon başında yaşadığı omuz sakatlığı sebebiyle düzenli forma şansı bulamayan Pelkas'ın Vitor Pereira ile de yıldızı barışmadı. Konyaspor maçının 41.dakikasında oyundan alınan Yunan yıldız, hocasına tavrını koydu. Mevcut oyun sisteminin kendisine uymadığını düşünen Pelkas'ın devre arasında ayrılmak için yönetimden izin isteyeceği öne sürüldü.

PELKAS İÇİN 9 MİLYON EURO REDDEDİLMİŞTİ

Fenerbahçe Dimitris Pelkas için sezon başında 9 milyon euroluk teklif almış ancak Sarı-Lacivertliler söz konusu teklifi düşük bularak reddetmişti.



