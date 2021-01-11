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Fenerbahçe'de Pelkas şov devam ediyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.01.2021 17:49 | Son Güncelleme

Yunan futbolcu Pelkas, Fenerbahçe forması altında harikalar yaratmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de Pelkas şov devam ediyor!

Fenerbahçe'nin sezon başında Yunanistan Ligi takımlarından PAOK'tan transfer ettiği Pelkas, sarı-lacivertli forma altındaki harika performansını Erzurumspor deplasmanında da sürdürdü.

Fenerbahçe'nin bu sezon attığı gollere adeta damga vuran Pelkas, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 12. maçında 5 asist, 4 gollük bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin bu sezon deplasmanda tarihinin en iyi performanslarından birini sergilemesine de büyük katkı sağlayan Pelkas, sarı-lacivertli takım adına deplasmanda maçlarında da 2 gol, 4 asistlik bir katkı sağladı.

Sporx'in haftanın ilk 11'inde de üç hafta arkaya arkaya haftanın 11'ine seçilen Pelkas'ın performansını değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Pelkas çok yetenekli bir futbolcu ve Fenerbahçe açısından da hücumda büyük önem taşıyor. Fenerbahçe'ye hücumda zenginlik katıyor, gol atıyor, asist yapıyor; çok üretken bir futbolcu" dedi.

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