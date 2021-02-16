Fenerbahçe’de Pelkas takımla çalıştı

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.00’de ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen oyunlar ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekipte, bir süre önce saha çalışmalarına başlayan Dimitris Pelkas, takım çalışmasında yer alırken; Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci ise bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

