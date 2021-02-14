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Fenerbahçe’de Pelkas ve Gustavo bekleniyor

14.02.2021 12:42 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe’de Pelkas ve Gustavo bekleniyor

Fenerbahçe, Göztepe ve Trabzonspor maçlarını kayıpsız geçmek istiyor. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas ve Luiz Gustavo'nun, tedavilerinin tamamlanması ile sahada oynanacak futbolun daha iyi olacağına inanılıyor.

Süper Lig’de Galatasaray ve kupada Başakşehir’e yenilerek elenen Fenerbahçe’de Fatih Karagümrük galibiyeti moralleri yerine getirdi. Sarı lacivertli takımda yeni hedef Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarını kayıpsız geçmek.

Sakatlıklar ile bu sezon başı ağrıyan Fenerbahçe; Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo’nun tedavilerinin tamamlanması ile oynanacak futbolun daha iyi olacağına inanıyor.

PELKAS VE GUSTAVO YOKKEN FENERBAHÇE NE YAPTI?

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Dimitris Pelkas’ın olmadığı karşılaşmalarda sarı lacivertliler Hatayspor ve Fatih Karagümrük’ü 2-1 yenerken derbide Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Hatayspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo’nun forma giyemediği mücadelelerde ise Galatasaray’a 1-0 yenilen sarı lacivertli takım Fatih Karagümrük’ü 2-1 ile geçti.

Fenerbahçe bu sezon deplasmanlarda üst düzey bir performans ortaya koyuyor. 12 maçta 9 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 29 puan topladı. 26 gol atıp 11 golü kalesinde gördü.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN DEPLASMAN MAÇLARI:

Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Göztepe 2-3 Fenerbahçe
Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe
Gençlerbirliği 1-5 Fenerbahçe
Denizlispor 0-2 Fenerbahçe
Gaziantep FK 3-1 Fenerbahçe
Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe
Erzurumspor 0-3 Fenerbahçe
Sivasspor 1-1 Fenerbahçe
Hatayspor 1-2 Fenerbahçe
Fatih Karagümrük 1-2 Fenerbahçe

(AJANSSPOR)

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