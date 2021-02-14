Fenerbahçe’de Pelkas ve Gustavo bekleniyor

Süper Lig’de Galatasaray ve kupada Başakşehir’e yenilerek elenen Fenerbahçe’de Fatih Karagümrük galibiyeti moralleri yerine getirdi. Sarı lacivertli takımda yeni hedef Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarını kayıpsız geçmek.

Sakatlıklar ile bu sezon başı ağrıyan Fenerbahçe; Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo’nun tedavilerinin tamamlanması ile oynanacak futbolun daha iyi olacağına inanıyor.

PELKAS VE GUSTAVO YOKKEN FENERBAHÇE NE YAPTI?

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Dimitris Pelkas’ın olmadığı karşılaşmalarda sarı lacivertliler Hatayspor ve Fatih Karagümrük’ü 2-1 yenerken derbide Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Hatayspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo’nun forma giyemediği mücadelelerde ise Galatasaray’a 1-0 yenilen sarı lacivertli takım Fatih Karagümrük’ü 2-1 ile geçti.

Fenerbahçe bu sezon deplasmanlarda üst düzey bir performans ortaya koyuyor. 12 maçta 9 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 29 puan topladı. 26 gol atıp 11 golü kalesinde gördü.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN DEPLASMAN MAÇLARI:

Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Göztepe 2-3 Fenerbahçe

Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe

Gençlerbirliği 1-5 Fenerbahçe

Denizlispor 0-2 Fenerbahçe

Gaziantep FK 3-1 Fenerbahçe

Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe

Erzurumspor 0-3 Fenerbahçe

Sivasspor 1-1 Fenerbahçe

Hatayspor 1-2 Fenerbahçe

Fatih Karagümrük 1-2 Fenerbahçe

(AJANSSPOR)

