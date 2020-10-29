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Fenerbahçe'de Perotti formasına kavuşuyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.10.2020 20:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe son dakika haberi.. Fenerbahçe'de sakatlığını tamamen atlatan Diego Perotti, takıma döndü. Perotti Antalyaspor maçı kadrosunda yer alacak mı?

Fenerbahçe'de Perotti formasına kavuşuyor

Fenerbahçe'de Diego Perotti sevinci yaşanıyor. Transferin son günü Roma’dan alınarak 2+1 yıllık sözleşme imzalanan Arjantinli oyuncu sakatlığı nedeniyle takımla çalışmalara katılamayarak tedavisini sürdürmüştü.

Süper Lig’de uzun maratonu düşünen teknik direktör Erol Bulut Perotti’nin oynaması için acele etmedi. Tecrübeli oyuncu; 3 haftayı aşan bir tedavi sürecinin ardından takımla antrenmanın tamamında yer almaya başladı.

Pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak sarı lacivertlilerde, Perotti’nin maç kadrosuna alınması bekleniyor.

Trabzonspor maçında sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Ferdi Kadıoğlu ve alerjik durumunu atlatan Mame Thiam da takıma döndü.

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