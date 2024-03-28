Fenerbahçe'de PFDK'ye sevk edilecek oyuncular belli oluyor! Liste çok kabarık...

Olaylı geçen Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli olmak üzere... Dün yapılan açıklamada herhangi bir oyuncu sevk edilmezken, incelemelerin sürdüğü öğrenilmişti.
Beşiktaş - Sportmenliğe aykırı hareket
Fenerbahçe - Sportmenliğe aykırı hareket
Galatasaray - Çirkin ve kötü tezahürat
Trabzonspor - Sportmenliğe aykırı hareket
Ali Koç - Sportmenliğe aykırı hareket
Dursun Özbek - Sportmenliğe aykırı hareket
Ertuğrul Doğan - Sportmenliğe aykırı hareket
Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'den PFDK'ye sevk edilecek oyuncular netleşti.
▪️Osayi Samuel
▪️Jayden Oosterwolde
▪️Michy Batshuayi
▪️İrfan Can Eğribayat
▪️Furkan Onur Akyüz
▪️Emre Kartal