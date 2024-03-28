Fenerbahçe'de PFDK'ye sevk edilecek oyuncular belli oluyor! Liste çok kabarık...

Olaylı geçen Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli olmak üzere... Dün yapılan açıklamada herhangi bir oyuncu sevk edilmezken, incelemelerin sürdüğü öğrenilmişti.

İŞTE DÜN YAPILAN SEVKLER

Beşiktaş - Sportmenliğe aykırı hareket

Fenerbahçe - Sportmenliğe aykırı hareket

Galatasaray - Çirkin ve kötü tezahürat

Trabzonspor - Sportmenliğe aykırı hareket

Ali Koç - Sportmenliğe aykırı hareket

Dursun Özbek - Sportmenliğe aykırı hareket

Ertuğrul Doğan - Sportmenliğe aykırı hareket

FENERBAHÇE'DEN SEVK EDİLECEK FUTBOLCULAR

Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'den PFDK'ye sevk edilecek oyuncular netleşti.

▪️Osayi Samuel

▪️Jayden Oosterwolde

▪️Michy Batshuayi

▪️İrfan Can Eğribayat

▪️Furkan Onur Akyüz

▪️Emre Kartal





