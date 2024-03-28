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Fenerbahçe'de PFDK'ye sevk edilecek oyuncular belli oluyor! Liste çok kabarık...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.03.2024 21:13
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PFDK sevkleri geçtiğimiz gün açıklanmış fakat Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin herhangi bir oyuncuya işlem yapılmamıştı. Kamera kayıtlarının incelenmesinin devam ettiği öğrenilirken, Fenerbahçe'de PFDK'ye kimlerin sevk edileceği yavaş yavaş netleşti.

Fenerbahçe'de PFDK'ye sevk edilecek oyuncular belli oluyor! Liste çok kabarık...

Olaylı geçen Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli olmak üzere... Dün yapılan açıklamada herhangi bir oyuncu sevk edilmezken, incelemelerin sürdüğü öğrenilmişti.

İŞTE DÜN YAPILAN SEVKLER

Beşiktaş - Sportmenliğe aykırı hareket
Fenerbahçe - Sportmenliğe aykırı hareket
Galatasaray - Çirkin ve kötü tezahürat
Trabzonspor - Sportmenliğe aykırı hareket
Ali Koç - Sportmenliğe aykırı hareket
Dursun Özbek - Sportmenliğe aykırı hareket
Ertuğrul Doğan - Sportmenliğe aykırı hareket

FENERBAHÇE'DEN SEVK EDİLECEK FUTBOLCULAR

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Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'den PFDK'ye sevk edilecek oyuncular netleşti.

▪️Osayi Samuel
▪️Jayden Oosterwolde
▪️Michy Batshuayi
▪️İrfan Can Eğribayat
▪️Furkan Onur Akyüz
▪️Emre Kartal

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