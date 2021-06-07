Fenerbahçe'de Rafael Benitez gündemde yok

Fenerbahçe'de teknik adam arayışları devam ediyor. Başkan Ali Koç'un "Şampiyonluklar kazanmış" ifadesinin ardından Rafa Benitez ismi ortaya atılmış ve İspanyol basını da bu konuda birçok habere imza atmıştı.

Özellikle İspanyol gazetelerinden olan Marca, F.Bahçe'nin Benitez'le görüşerek prensip anlaşmasına vardığını ve resmi imzaların yapılacak olağanüstü genel kurul sonrasında atılacağını duyurmuştu.

BİZE BİR TEKLİF GELMEDİ

Ancak F.Bahçe'nin gündeminde Benitez yok. İspanyol teknik direktörün menajeri Manuel Garcia Quilon da Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Bize ulaşan bir teklif yok. Benitez tatilini yapıyor. Bu yaz bir takımla anlaşmak istiyor. İstediği şartların oluşması halinde yeniden futbola dönebilir" açıklamasını yaptı.

Sarı lacivertli takımın teknik adam listesinde Marco Silva, Villas-Boas, Bruno Lage ve Alman Bruno Labbadia'nın olduğu ileri sürüldü. İspanyollar Ernesto Valverde ismini de ortaya attı.

(AKŞAM)



