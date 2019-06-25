Fenerbahçe'de Renato Sanches sürprizi

Fenerbahçe, Fejsa ile birlikte Bayern Münih'ten 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Sanches'i gündemine aldı. Sarı lacivertliler son olarak Swansea City'ye kiralık gönderilen Renato Sanches'i kiralamak istiyor.
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Sarı Lacivertliler gelecek sezon da Bayern Münih'te oynaması zor olan Renato Sanches'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Fransız kulübü Paris Saint Germain'in de ilgilendiği belirtilen 21 yaşındaki orta sahanın geçen sezon da Kanarya'nın radarında olduğu ancak transferin gerçekleşmediği yazıldı.
Fenerbahçe'nin Fejsa'ya imza attırma konusunda sona gelindiğinin bildirildiği haberin başlığında ise "Fejsa ve Renato Sanches yeniden birlikte oynayabilirler" denildi. Hatırlanacağı üzere Renato Sanches 2016/2017 sezonunun başında 35 milyon euro bedelle Benfica'dan Bayern Münih'e transfer olmuştu.
Beklentileri karşılayamayan genç orta saha 2017/2018 sezonunun başında ise 8,5 milyon euroluk bedelle Swansea City'ye kiralanmıştı. Bayern'de 2018/2019 sezonunda toplam 24 maça çıkan Sanches 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
FEJSA KİMDİR?
2013 yılında Olympiakos'tan Benfica'ya transfer olan Fejsa, 30 yaşında ve orta sahada görev yapıyor. Fejsa bu sezon ligde 18 maçta forma giyerken, tüm kulvarlarda 33 maçta görev yaparak 2.753 dakika sahada kaldı. Gol ve asist katkısı yapamayan Fejsa'nın kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi devam ediyor.
RENATO SANCHES KİMDİR?
Benfica altyapısından yetiştikten sonra 2016'da 35 milyon euro değerinde bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Renato Sanches, 2017'de Swansea City'ye kiralık olarak verilmişti.
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