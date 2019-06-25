Fenerbahçe'de Renato Sanches sürprizi

Fenerbahçe, Fejsa ile birlikte Bayern Münih'ten 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Sanches'i gündemine aldı. Sarı lacivertliler son olarak Swansea City'ye kiralık gönderilen Renato Sanches'i kiralamak istiyor.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Sarı Lacivertliler gelecek sezon da Bayern Münih'te oynaması zor olan Renato Sanches'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Fransız kulübü Paris Saint Germain'in de ilgilendiği belirtilen 21 yaşındaki orta sahanın geçen sezon da Kanarya'nın radarında olduğu ancak transferin gerçekleşmediği yazıldı.

Fenerbahçe'nin Fejsa'ya imza attırma konusunda sona gelindiğinin bildirildiği haberin başlığında ise "Fejsa ve Renato Sanches yeniden birlikte oynayabilirler" denildi. Hatırlanacağı üzere Renato Sanches 2016/2017 sezonunun başında 35 milyon euro bedelle Benfica'dan Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Beklentileri karşılayamayan genç orta saha 2017/2018 sezonunun başında ise 8,5 milyon euroluk bedelle Swansea City'ye kiralanmıştı. Bayern'de 2018/2019 sezonunda toplam 24 maça çıkan Sanches 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.