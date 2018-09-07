SPOR

Fenerbahçe'de Roberto Soldado isyan etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.09.2018 08:22 | Son Güncelleme

Comolli ve Cocu ile görüşen Roberto Soldado için menajeri Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kulüp arıyor.

Fenerbahçe'de Roberto Soldado isyan etti

Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve çok sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe'de bu kez de Roberto Soldado krizi çıktı... Teknik direktör Phillip Cocu tarafından UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmayınca isyan bayrağını açtı. İspanyol futbolcunun menajeri kısa süre içinde İstanbul'da olacak.

Cocu ve Comolli'yle görüşen Soldado'nun, "Kariyerimi tehlikeye attınız. Verilen karar nedeniyle son derece mutsuzum. Geleceğimi yeniden gözden geçireceğim" diye konuştuğu öğrenildi.

Kriz masaya yatırılacak

Soldado'nun ardından menajeri Alberto Toldra ile görüştüğü ve İstanbul'a çağırdığı belirlendi. Toldra'nın Comolli ve yöneticilerle görüşeceği ve Soldado'nun durumunu masaya yatıracağı öğrenildi.

Ayrılık gündeme gelebilir

Yapılacak görüşme sonrası İspanyol yıldızın ayrılığı da gündeme gelebilir. İddialara göre Soldado'nun menajeri, transferin devam ettiği Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kulüp arıyor. (TAKVİM)

231


PARTNEROturduğu yeri görenler... Böyle yolculuk yapınca...Oturduğu yeri görenler... Böyle yolculuk yapınca...
Andre Ayew: Gomis’in gitmesi şampiyonluk yolumuzu açtıAndre Ayew: Gomis’in gitmesi şampiyonluk yolumuzu açtı
FB TV'de İhsan Topaloğlu'nun görevine son verildiFB TV'de İhsan Topaloğlu'nun görevine son verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe soldado Cocu UEFA Avrupa Ligi

En Çok Okunan Haberler

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

''Milli takım benim için bitti''

''Milli takım benim için bitti''

Domagoj Vida, Portekiz-Hırvatistan maçında sakatlandı

Domagoj Vida, Portekiz-Hırvatistan maçında sakatlandı

FB TV'de İhsan Topaloğlu'nun görevine son verildi

FB TV'de İhsan Topaloğlu'nun görevine son verildi

Gomis'e 'maymun' diyen Hakan Hepcan beraat etti

Gomis'e 'maymun' diyen Hakan Hepcan beraat etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Roberto Soldado isyan etti

Fenerbahçe'de Roberto Soldado isyan etti

Andre Ayew: Gomis’in gitmesi şampiyonluk yolumuzu açtı

Andre Ayew: Gomis’in gitmesi şampiyonluk yolumuzu açtı

FB TV'de İhsan Topaloğlu'nun görevine son verildi

FB TV'de İhsan Topaloğlu'nun görevine son verildi

Fenerbahçe'de sol beke İsmail geçiyor!

Fenerbahçe'de sol beke İsmail geçiyor!

Fenerbahçe Nesine.com ile sponsorluk imzaladı

Fenerbahçe Nesine.com ile sponsorluk imzaladı

Fenerbahçe'de 120 milyon TL'lik kadro dışı!

Fenerbahçe'de 120 milyon TL'lik kadro dışı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.