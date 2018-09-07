Fenerbahçe'de Roberto Soldado isyan etti

Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve çok sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe'de bu kez de Roberto Soldado krizi çıktı... Teknik direktör Phillip Cocu tarafından UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmayınca isyan bayrağını açtı. İspanyol futbolcunun menajeri kısa süre içinde İstanbul'da olacak.

Cocu ve Comolli'yle görüşen Soldado'nun, "Kariyerimi tehlikeye attınız. Verilen karar nedeniyle son derece mutsuzum. Geleceğimi yeniden gözden geçireceğim" diye konuştuğu öğrenildi.

Kriz masaya yatırılacak

Soldado'nun ardından menajeri Alberto Toldra ile görüştüğü ve İstanbul'a çağırdığı belirlendi. Toldra'nın Comolli ve yöneticilerle görüşeceği ve Soldado'nun durumunu masaya yatıracağı öğrenildi.

Ayrılık gündeme gelebilir

Yapılacak görüşme sonrası İspanyol yıldızın ayrılığı da gündeme gelebilir. İddialara göre Soldado'nun menajeri, transferin devam ettiği Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kulüp arıyor. (TAKVİM)



