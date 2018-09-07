Fenerbahçe'de Roberto Soldado isyan etti

Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve çok sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe'de bu kez de Roberto Soldado krizi çıktı... Teknik direktör Phillip Cocu tarafından UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmayınca isyan bayrağını açtı. İspanyol futbolcunun menajeri kısa süre içinde İstanbul'da olacak.
Cocu ve Comolli'yle görüşen Soldado'nun, "Kariyerimi tehlikeye attınız. Verilen karar nedeniyle son derece mutsuzum. Geleceğimi yeniden gözden geçireceğim" diye konuştuğu öğrenildi.
Kriz masaya yatırılacak
Soldado'nun ardından menajeri Alberto Toldra ile görüştüğü ve İstanbul'a çağırdığı belirlendi. Toldra'nın Comolli ve yöneticilerle görüşeceği ve Soldado'nun durumunu masaya yatıracağı öğrenildi.
Ayrılık gündeme gelebilir
Yapılacak görüşme sonrası İspanyol yıldızın ayrılığı da gündeme gelebilir. İddialara göre Soldado'nun menajeri, transferin devam ettiği Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kulüp arıyor. (TAKVİM)
FB TV'de İhsan Topaloğlu'nun görevine son verildi
''Milli takım benim için bitti''
Gomis'e 'maymun' diyen Hakan Hepcan beraat etti
Belhanda'da flaş gelişme
Wesley Sneijder Hollanda Milli Takımı'na veda ediyor
Fenerbahçe'de sol beke İsmail geçiyor!
Ali Dürüst: Yabancı oyuncu kuralı sene sonunda revize edilecek
Beşiktaş'ta Gökhan Töre ilk 11'e geçmenin hesaplarını yapıyor
UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti: Deplasman golü uygulaması kaldırılıyor
Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un Domagoj Vida ısrarı
Carolyn Radford futbol milyarderi
Altınordu'da Hüseyin Atakan Üner gole sevindiği için kadro dışı bırakıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum