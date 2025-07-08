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Fenerbahçe'de Rorigo Becao için karar! Eski takımı geri istiyor...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun planlarında yer almayan Rodrigo Becao'nun yeni rotası büyük oranda belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Rorigo Becao için karar! Eski takımı geri istiyor...
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Geçen sezon Fenerbahçe’nin de radarında olan Udineseli savunma oyuncusu Jaka Bijol, 26 yaşında, 28 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig’in yeni ekibi Leeds United’a transfer oldu.

HEDEF: BECAO

Fenerbahçe de Rorigo Becao için karar! Eski takımı geri istiyor... 1

Siyah-Beyazlılar, Bijol’ün boşluğunu doldurmak için eski oyuncusu Rodrigo Becao’ya yöneldi. Udinese’nin, 2023’te 8.3 milyon Euro’ya Fenerbahçe’ye sattığı Brezilyalı savunmacıyı geri istediği belirtildi.

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho’nun planlarında yer almayan Becao’nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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