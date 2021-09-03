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Fenerbahçe'de Rossi ilk idmanına çıktı

03.09.2021 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda yeni transferlerden Diego Rossi de yer aldı.

Fenerbahçe'de Rossi ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanda yeni transfer Diego Rossi de yer aldı.

Akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, ısınma ve çabukluk hareketlerinin devamında pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Yeni transferlerden Diego Rossi takımla, İrfan Can Kahveci ise sahada özel program dahilinde çalıştı. Mesut Özil, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve Filip Novak’ın ise tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Diego Rossi
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