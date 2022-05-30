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Fenerbahçe'de rota yeniden Sinan Bolat

30.05.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı lacivertliler, Berke Özer ile yollarını ayırmasının ardından kaleci arayışlarına devam ederken, gündeminde Sinan Bolat'ı almıştı. Ocak transfer sezonunda da Sinan Bolat istenmiş ancak Gent, bu teklifi reddetmişti. Sinan Bolat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de rota yeniden Sinan Bolat

Fenerbahçe geçen sezon Altay Bayındır'ın yokluğunda önemli puanlar kaybetmişti. Berke Özer yeterli bir performans gösterememişti. Kanarya devre arasında Sinan Bolat'ı istemiş ancak transferi noktalayamamıştı. Berke Özer'in ayrılmasının ardından Kanarya yine aynı adrese yöneldi. Sinan Bolat bir dönem Galatasaray forması da giymişti.

BELÇİKA BASINI YENİ GELİŞMEYİ DUYURDU

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Belçika Jupiler Lig ekibi KAA Gent'te forma giyen ve sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek milli kaleci Sinan Bolat'ın, Fenerbahçe'ye transfer olacağı dile getirildi. Belçika basınında yer alan haberlerde; sarı-lacivertlilerin, Bolat ile anlaştığı ve takımdan ayrılan Berke Özer'in yerine 33 yaşındaki kalecinin kadroya dahil edileceği ifade edildi. Ayrıca söz konusu haberlerde Sinan Bolat transferinin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşacağı da aktarıldı.


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