Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Miha Zajc'a İtalyan ekibi Brescia talip oldu

Ocak 2019'da Fenerbahçe'ye, diğer bir İtalyan takımı Empoli'den transfer olan Zajc, Türkiye'de bir türlü istenilen seviye gelememişti. Miha Zajc'ın Fenerbahçe ile olan kontratı 2023'de sona erecek. Slovenyalı'nın da Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak baktığı söyleniyor.
Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe forması ile sadece 3 maça çıkabildi. Sakatlığı süren Zajc'ın Ocak sonu dönmesi bekleniyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Miha Zajc ile ilgili, "Her oyuncumuz değerli, Zajc da başka takımların ilgilendiği değerlerden biriydi. Bize güzel fırsatlar verebilecek imkanlar vardı ama şimdi dünkü yaşanan sakatlıkla planlar bir nebze alt-üst oldu" ifadelerini kullanmıştı.
(SPORX)
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