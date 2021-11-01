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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Galatasaray derbisinde yoklar

01.11.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo sakatlanarak oyunu terk etmek durumunda kalmıştı. Bu 3 ismin Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Galatasaray derbisinde yoklar
Luiz Gustavo

Luiz Gustavo

BRE Brezilya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın sağlık durumları ile alakalı açıklama yaptı.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynana Konyaspor mücadelesinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcular Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın sağlık durumlarıyla alakalı resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Bu açıklamaya göre 3 isim de Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altay Bayındır'ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş ve tedavisine başlanmıştır.

Enner Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür.

Luiz Gustavo'nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır."


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır Enner Valencia
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