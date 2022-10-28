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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Jorge Jesus resmen açıkladı...

28.10.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe, Rennes karşısında son çıktığı mücadelede 3-0 geriye düşse de 3-3'lük beraberlikle ayrılarak liderliği rakibine kaptırmamıştı. Karşılaşmanın 60. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan alınan Gustavo'nun son durumu merak edilirken, Jesus karşılaşmanın ardından oyuncunun durumuna dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Jorge Jesus resmen açıkladı...
Gustavo Henrique

Gustavo Henrique

BRE Brezilya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Rennes'e karşı oynanan mücadelede rakibi ile 3-3 berabere kalan Sarı-Lacivertliler'de tecrübeli isim, Gustavo Henrique Rennes mücadelede yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın 60. dakikasında yerini Alioski'ye bırakmıştı.

JESUS AÇIKLADI...

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Sakatlığının durumu merak edilen Henrique saha içindeki tedaviye rağmen oyuna devam edemezken, Jorge Jesus Brezilyalı yıldızın son durumuna dair açıklamada bulundu.

"MİNİMUM 2 MAÇ YOK"

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Gustavo'nun bir kas sakatlığını yaşadığını belirten Jesus, "Minimum 2 maç olmayacak. Futbolda bunlar olabiliyor. Bunların üstesinden gelmeyi bilmelisiniz. Ama bana sorsanız, takıma katılacak oyuncu için hiç düşünmeden stoper derdim" ifadelerini kullandı.

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