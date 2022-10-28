Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Jorge Jesus resmen açıkladı...

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Rennes'e karşı oynanan mücadelede rakibi ile 3-3 berabere kalan Sarı-Lacivertliler'de tecrübeli isim, Gustavo Henrique Rennes mücadelede yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın 60. dakikasında yerini Alioski'ye bırakmıştı.

JESUS AÇIKLADI...

Sakatlığının durumu merak edilen Henrique saha içindeki tedaviye rağmen oyuna devam edemezken, Jorge Jesus Brezilyalı yıldızın son durumuna dair açıklamada bulundu.

"MİNİMUM 2 MAÇ YOK"

Gustavo'nun bir kas sakatlığını yaşadığını belirten Jesus, "Minimum 2 maç olmayacak. Futbolda bunlar olabiliyor. Bunların üstesinden gelmeyi bilmelisiniz. Ama bana sorsanız, takıma katılacak oyuncu için hiç düşünmeden stoper derdim" ifadelerini kullandı.

