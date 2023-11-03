Fenerbahçe'de Samet Akaydin'a İtalyan devinden teklif an meselesi...

Fenerbahçe'nin stoper rotasyonunda yer alan Samet Akaydin için İtalyan devi Fiorentina devreye girdi. Milli takım hocası Montella'dan bilgi alan İtalyan yetkililer, kendilerine ulaşan rapor sonrası ileri adım attı.

DEVRE ARASINDA GİRİŞİM YAPILACAK

Devre arasında Fiorentina'nın Samet Akaydin için girişimde bulunacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin Samet Akaydin transferine olumsuz baktığı ve takımda kalmasını istediği aktarıldı.

MONTELLA'DAN İTALYAN ONAYI

Fiorentina yetkililerinin milli takım hocasının İtalyan olmasından dolayı Montella'dan Samet için bilgi aldığı öğrenildi. Adana Demirspor döneminden de öğrencisi olan Samet için bir hayli olumlu konuşan tecrübeli çalıştırıcı bu sözleriyle Fiorentina yetkililerini iştahlandırdı.





