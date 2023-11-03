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Fenerbahçe'de Samet Akaydin'a İtalyan devinden teklif an meselesi...

03.11.2023 11:40 | Son Güncelleme:
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Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın Samet Akaydin için harekete geçtiği ifade edildi. Özellikle milli takımda gösterdiği performans sonrası İtalyanların radarına giren tecrübeli oyuncu için devre arasında girişimin yapılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Samet Akaydin'a İtalyan devinden teklif an meselesi...
Samet Akaydin

Samet Akaydin

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin stoper rotasyonunda yer alan Samet Akaydin için İtalyan devi Fiorentina devreye girdi. Milli takım hocası Montella'dan bilgi alan İtalyan yetkililer, kendilerine ulaşan rapor sonrası ileri adım attı.

DEVRE ARASINDA GİRİŞİM YAPILACAK

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Devre arasında Fiorentina'nın Samet Akaydin için girişimde bulunacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin Samet Akaydin transferine olumsuz baktığı ve takımda kalmasını istediği aktarıldı.

MONTELLA'DAN İTALYAN ONAYI

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Fiorentina yetkililerinin milli takım hocasının İtalyan olmasından dolayı Montella'dan Samet için bilgi aldığı öğrenildi. Adana Demirspor döneminden de öğrencisi olan Samet için bir hayli olumlu konuşan tecrübeli çalıştırıcı bu sözleriyle Fiorentina yetkililerini iştahlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Fiorentina fenerbahçe samet akaydın 10 ekipleri

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