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Fenerbahçe'de şaşkınlık! Yeni transfer Tiago Çukur geldiği gibi gönderiliyor...

23.07.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Dinamo Kiev ile oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşı için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı - lacivertliler, deplasmanda oynanan ilk maçtan alınan 0-0'lık beraberlik sonrası avantajı eline geçirmişti. Öte yandan Fenerbahçe'de UEFA kadrosuna dahil edilmeyen yeni transfer Tiago Çukur ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de şaşkınlık! Yeni transfer Tiago Çukur geldiği gibi gönderiliyor...

Fenerbahçe'de camia, Dinamo Kiev ile oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçına odaklanırken, transferde de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Lincoln Henrique, Armindo Bruma, Emre Mor, Joshua King, Tiago Çukur, Willian Arao ve Joao Pedro isimlerini katan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak olan isimler de merak ediliyordu.

TIAGO ÇUKUR İÇİN YENİ PLAN

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Fenerbahçe'nin İngiltere Championship takımı Watford'dan transfer ettiği Tiago Çukur, sarı - lacivertli formayı giyemeden ayrılıyor.

YÖNETİMDEN KİRALAMA FORMÜLÜ

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Sarı - lacivertli yönetim, tecrübe kazanması için 19 yaşındaki futbolcuyu kiralama kararı aldı. Teknik direktör Jorge Jesus'un da onay vermesiyle birlikte oyuncu için gelen teklifler değerlendirilecek. Fenerbahçe, hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan talipleri olan genç oyuncunun kiralık gideceği kulübe kısa süre içinde karar verecek.

İLK KEZ KUNTZ YÖNETİMİNDE OYNADI

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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Çukur, A Milli Takımımızın 14 Haziran 2022 tarihinde Uluslar Ligi'nde oynadığı Litvanya maçına sonradan dahil olmuş ve 20 dakika sahada kalmıştı. Tiago Çukur, milli takımdaki ilk şansını Stefan Kuntz yönetiminde bulmuştu.

TIAGO ÇUKUR KİMDİR?

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Tiago Süer Barbaros Çukur, 30 Kasım 2002, Amsterdam doğumlu Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Kariyerine Zeeburgia altyapısında başlayan Tiago Çukur daha sonra Feyenord'un altyapı takımına bedelsiz bir şekilde transfer oldu. Daha sonrasında AZ Alkmaar U17 ve U19 takımlarında kendini geliştiren Çukur, İngiliz ekibi Watford'a transfer oldu.

Watford'dan Doncaster Rovers'a kiralık olarak gönderilen Tiago Çukur kariyerinde 55 maça çıktı ve 15 gol 2 asist yaptı.


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