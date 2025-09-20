Fenerbahçe'de seçim son gün kızıştı! Sadettin Saran'dan Ali Koç'a olay yaratacak cevap!

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştiriliyor. Seçimin ilk gününde gündemdeki maddelerin görüşülmesi sonrası başkan adaylarının konuşmalarına geçildi. Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran’ın ardından kürsüye Başkan Ali Koç geldi. Fenerbahçe demokrasisine verdikleri destekler için kongre üyelerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Koç, Sadettin Saran hakkında da flaş ifadeler kullandı.

"NEDEN AĞUSTOS AYININ SONUNU BEKLEDİNİZ?"

Ali Koç, "Spordan gelen bir aday olarak; TFF, FIFA ve UEFA ile temasta olduğunu söyleyen biri olarak, burada başkan olmanıza engel olabilecek bir durumda olduğunuzu biliyorsunuz. Devir işlemleri için neden ağustos ayının sonunu beklediniz?" dedi.

"FENERBAHÇE ÜSTÜNE OYNANAN KUMAR!"

Sözlerine devam eden Ali Koç, "Bu, Fenerbahçe üzerinde oynanan bir kumar değil mi? Hisselerinizi bir çalışanınıza, Saran Holding'in bir kısmını da kızınıza devredeceğinizi söylediniz. Bu durum sorunu aşmıyor, kızınız da sizin bünyenizde çünkü. Yarın seçildiğinizde pazartesi sabah 9.00'dan itibaren Fenerbahçe'nin geleceğinin başkalarının elinde olacağını biliyorsunuz, bildiğiniz de iyi biliyorum. Biz niye bu riski alıyoruz? Devredip başkan olamamak da haksız bir durum. Bunu da söylüyorum. Ben sizin durumunuzu değil, Fenerbahçe'nin durumunu düşünmek zorundayım. Rakibimizin bahis reklamıyla mücadele ederken, Fenerbahçe Başkanı bahisten dolayı gündeme gelirse neler olacağını siz benden daha iyi biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"KORKU BACAYI SARDI! KARAKTERİNDEN TAVİZ VERDİ"

Sadettin Saran, Ali Koç'a karşı cevap hakkını kullanacağını açıkladı ve, "Maalesef korku bacayı sardı. Gerçekleri konuşmuyor, biz şimdi gereken şeyleri söyleyeceğiz. Rahat olun, maalesef korkudan dolayı prensiplerinden, karakterinden taviz verdi." ifadelerini kullandı.